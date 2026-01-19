Der traditionsreiche Südharz-Hunderter steht Anfang Februar erneut an – doch dieses Mal müssen sich die Teilnehmer auf ungewöhnlich lange Etappen ohne Einkehr, unberechenbares Winterwetter und mögliche Streckenänderungen einstellen.

Südharz-Hunderter 2026: Warum die 55. Ausgabe die Wanderer vor eine ungewohnte Herausforderung stellt

Bodo Schwarzberg und sein Freund Jens Hollerbuhl beim Start im Februar 2021 am Bahnhof in Görsbach.

Nordhausen/Sangerhausen/Halle/MZ. - Keine regelmäßig veranstaltete 100-Kilometer-Wanderung in Deutschland hat bisher häufiger stattgefunden als der Südharz-Hunderter von Nordhausen, durch den Landkreis Mansfeld-Südharz nach Halle. Anfang kommenden Monats, genauer gesagt am Samstag, 7. Februar, gibt es die 55. Ausgabe der Tour.