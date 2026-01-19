weather sonnig
Der traditionsreiche Südharz-Hunderter steht Anfang Februar erneut an – doch dieses Mal müssen sich die Teilnehmer auf ungewöhnlich lange Etappen ohne Einkehr, unberechenbares Winterwetter und mögliche Streckenänderungen einstellen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 19.01.2026, 18:12
Bodo Schwarzberg und sein Freund Jens Hollerbuhl beim Start im Februar 2021 am Bahnhof in Görsbach.
Bodo Schwarzberg und sein Freund Jens Hollerbuhl beim Start im Februar 2021 am Bahnhof in Görsbach. (Foto: Bodo Schwarzberg)

Nordhausen/Sangerhausen/Halle/MZ. - Keine regelmäßig veranstaltete 100-Kilometer-Wanderung in Deutschland hat bisher häufiger stattgefunden als der Südharz-Hunderter von Nordhausen, durch den Landkreis Mansfeld-Südharz nach Halle. Anfang kommenden Monats, genauer gesagt am Samstag, 7. Februar, gibt es die 55. Ausgabe der Tour.