Vom West- in den Ostharz Nur bei Orkanwarnung wird nicht gestartet: Extremtour führt am Wochenende nach Mansfeld-Südharz
„Harz-Hunderter“: Der Nordhäuser Bodo Schwarzberg lädt am Wochenende zu einer Langstreckenwanderung über 147 Kilometer von Seesen über den Brocken nach Eisleben ein.
22.10.2025, 16:43
Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Zwei Nächte ohne Schlaf hindurch wandern: Das war bis 2022 beim „Harz-Hunderter extrem“ Standard. Im vergangenen Jahr stellte Wanderleiter Bodo Schwarzberg auf eine Nacht um, was die mitunter aufkommende bleierne Müdigkeit der Teilnehmer bei der 147-Kilometer-Tour reduzierte.