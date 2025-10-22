„Harz-Hunderter“: Der Nordhäuser Bodo Schwarzberg lädt am Wochenende zu einer Langstreckenwanderung über 147 Kilometer von Seesen über den Brocken nach Eisleben ein.

Nur bei Orkanwarnung wird nicht gestartet: Extremtour führt am Wochenende nach Mansfeld-Südharz

Wanderer im Südharz bei einer der Touren, die Bodo Schwarzberg organisiert.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Zwei Nächte ohne Schlaf hindurch wandern: Das war bis 2022 beim „Harz-Hunderter extrem“ Standard. Im vergangenen Jahr stellte Wanderleiter Bodo Schwarzberg auf eine Nacht um, was die mitunter aufkommende bleierne Müdigkeit der Teilnehmer bei der 147-Kilometer-Tour reduzierte.