Fernsehauftritt Von der App ins Studio: Ascherslebener geht bei ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ an den Start
Der Ascherslebener Benjamin Pekrul-Große ist bei der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ an den Start gegangen. Wie es für ihn lief und was er dabei lernen konnte.
Aktualisiert: 22.10.2025, 19:00
Aschersleben/MZ - Was haben das Bundesland Bremen, Steven Spielbergs Film „Der weiße Hai“, Franz Kafkas „Schloss“ und das Lied „Rose Garden“ von Lynn Anderson gemeinsam? Der Ascherslebener Benjamin Pekrul-Große kennt sich nun bestens mit ihnen aus: Denn in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ hat er in der vergangenen Woche Fragen zu all diesen Dingen beantwortet.