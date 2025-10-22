Die Stadt Halle ist hochverschuldet. Sowohl im Nachtragshaushalt 2025, als auch im Haushalt für 2026 klafft eine riesige Deckungslücke.

Haushalt der Stadt Halle: Ein Minus von sage und schreibe 140 Millionen Euro jährlich

Halle (Saale)/MZ - Es macht einen Unterschied, ob im städtischen Haushalt 40 Millionen oder 140 Millionen Euro fehlen. „40 Millionen können wir abfedern“, sagte Halles Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) im jüngsten Finanzausschuss, als es um den Zweiten Nachtragshaushalt 2025 ging. Er fügte hinzu: Bei weiteren 100 Millionen gehe das nicht.