Das Wissenschaftsfestival Silbersalz vom 29. Oktober bis 2. November in Halle fällt dieses mal noch üppiger aus als sonst. Welche Highlights im Programm stehen, wie man an Tickets kommt und wie man an die kostenlosen Tickets kommt.

Mit Youtube-Stars und Astronauten: Silbersalz-Festival in Halle so spektakulär wie noch nie

Richtig faszinierend erst im Dunkeln: Besucher probieren die Loops auf dem Marktplatz aus.

Halle (Saale)/MZ. - Bis zum Start am 29. Oktober vergehen zwar noch ein paar Tage, doch die Hallenser können schon jetzt auf dem Marktplatz einen Vorgeschmack auf das Silbersalz-Festival erleben: in den sogenannten Loops, in denen sich Bilder mit Muskelkraft zum Laufen bringen lassen. Ein Tipp der Veranstalter: Besonders lohnenswert ist ein Besuch in den Abendstunden, wenn die Beleuchtung der Installationen die Umgebung zum Leuchten bringt.