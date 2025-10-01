weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wissenschaft trifft Spektakel: Leuchtende Riesenräder auf dem Markt, Exkursionen in Weltraumanzügen: So spektakulär wird das Silbersalz-Festival in Halle

Im und rund um den Kaufhof beginnt am 29. Oktober das Silbersalz-Festival. Vier Tage wird es im Stadtgebiet so aufregend wie noch nie.

Von Dirk Skrzypczak 01.10.2025, 20:41
In der Freiluft-Installation „Loop“ können Passanten selbst Energie erzeugen und damit Riesenräder zum Leben erwecken.
In der Freiluft-Installation „Loop“ können Passanten selbst Energie erzeugen und damit Riesenräder zum Leben erwecken. (Foto: Silbersalz)

Halle (Saale)/MZ. - Eine Exkursion zu fremden Planeten mitten in Halle und das in Weltraumanzügen. Gewaltige bunte Riesenräder, in denen Besucher selbst Energie erzeugen: Das gab es in der Vergangenheit beim Silbersalz-Festival in Halle (29. Oktober bis 2. November) noch nie. Der Stadt und seinen Gästen wird ein Spektakel sondergleichen geboten.