Die Leiterin des Eisleber Kinder- und Jugendchors, Jana Schmidt, ist mit der höchsten Auszeichnung des Chorverbands Sachsen-Anhalt geehrt worden.

Mit viel Herzblut beim Kinder- und Jugendchor Eisleben aktiv

Jana Schmidt ist mit der Dr.-Friedrich-Schneider-Medaille geehrt worden.

Eisleben/MZ. - „Die Überraschung ist uns wirklich gelungen“, freut sich Andreas Schneider immer noch. „Wir haben es geschafft, das geheim zu halten. Keiner hat etwas verraten.“ Schneider ist Vorsitzender des Fördervereins Kinder- und Jugendchor Lutherstadt Eisleben. Auf Initiative des Vereins ist Chorleiterin Jana Schmidt jetzt mit der höchsten Auszeichnung des Chorverbands Sachsen-Anhalt geehrt worden, der Dr.-Friedrich-Schneider-Medaille.