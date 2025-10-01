weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Eisleber Chorleiterin erhält hohe Auszeichnung: Mit viel Herzblut beim Kinder- und Jugendchor Eisleben aktiv

Die Leiterin des Eisleber Kinder- und Jugendchors, Jana Schmidt, ist mit der höchsten Auszeichnung des Chorverbands Sachsen-Anhalt geehrt worden.

Von Jörg Müller 01.10.2025, 20:00
Jana Schmidt ist mit der Dr.-Friedrich-Schneider-Medaille geehrt worden.
Eisleben/MZ. - „Die Überraschung ist uns wirklich gelungen“, freut sich Andreas Schneider immer noch. „Wir haben es geschafft, das geheim zu halten. Keiner hat etwas verraten.“ Schneider ist Vorsitzender des Fördervereins Kinder- und Jugendchor Lutherstadt Eisleben. Auf Initiative des Vereins ist Chorleiterin Jana Schmidt jetzt mit der höchsten Auszeichnung des Chorverbands Sachsen-Anhalt geehrt worden, der Dr.-Friedrich-Schneider-Medaille.