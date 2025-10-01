Hunderte Studierende haben am Mittwoch ihr Studium an der Hochschule Merseburg begonnen. Welche Tipps die Redner den frischgebackenen „Erstis“ bei der Feierlichen Immatrikulationsfeier im Dom für diesen neuen Lebensabschnitt gaben.

Was Rektor, InfraLeuna-Chef und OB den „Erstis“ bei der Feierlichen Immatrikulation mit auf den Weg gaben

Rosa Fuhrmann und Alissa Engel, die beide in Halle wohnen, haben am 1. Oktober ihr Studium an der Hochschule Merseburg begonnen.

Merseburg/MZ. - Zur feierlichen Immatrikulation waren die Bänke im Merseburger Dom am Mittwoch voll besetzt, was InfraLeuna-Chef Christof Günther, der gleichzeitig Domherr der Domstifter ist, zu einem Appell an die neuen Studierenden verleitet: Er wünsche sich, dass viele von denen, die heute im Dom seien, wieder zurückkehren und den über 1.000 Jahre alten Ort der Stille und ihn so nutzen, wie es zu seinen Entstehungszeiten auch üblich war. „Vor 1.000 Jahren fand das Lernen ja gerade in solchen Einrichtungen wie unserem Dom statt“, so Günther.