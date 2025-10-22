Landschaftsgärtner-Cup 2025 Gartenbau-Talent aus dem Harz: Ditfurter Azubi vertritt Sachsen-Anhalt beim Bundesentscheid
Azubi Janne Konstantin Nemitz aus Quedlinburg hat beim Landschaftsgärtner-Cup 2025 in Berlin sein handwerkliches Geschick und Teamgeist unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit einem Partner verwandelte er ein Wettbewerbsfeld in einen professionell gestalteten Garten.
Aktualisiert: 22.10.2025, 19:02
Ditfurt/Berlin/MZ. - Der Britzer Garten in Berlin – ein Landschaftspark, der seit der Bundesgartenschau 1985 begeistert – ist zur Bühne für die besten Nachwuchstalente im Garten- und Landschaftsbau geworden: Beim Landschaftsgärtner-Cup 2025 zeigten zwölf Zweierteams aus ganz Deutschland ihr Können. Mit dabei war der Quedlinburger Janne Konstantin Nemitz, Azubi bei der Garten- und Landschaftsbau GmbH Horenburg in Ditfurt und Sachsen-Anhalts Landesmeister.