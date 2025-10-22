Azubi Janne Konstantin Nemitz aus Quedlinburg hat beim Landschaftsgärtner-Cup 2025 in Berlin sein handwerkliches Geschick und Teamgeist unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit einem Partner verwandelte er ein Wettbewerbsfeld in einen professionell gestalteten Garten.

Der Quedlinburger Janne Konstantin Nemitz beim Landschaftsgärtner-Cup 2025 im Britzer Garten in Berlin.

Ditfurt/Berlin/MZ. - Der Britzer Garten in Berlin – ein Landschaftspark, der seit der Bundesgartenschau 1985 begeistert – ist zur Bühne für die besten Nachwuchstalente im Garten- und Landschaftsbau geworden: Beim Landschaftsgärtner-Cup 2025 zeigten zwölf Zweierteams aus ganz Deutschland ihr Können. Mit dabei war der Quedlinburger Janne Konstantin Nemitz, Azubi bei der Garten- und Landschaftsbau GmbH Horenburg in Ditfurt und Sachsen-Anhalts Landesmeister.