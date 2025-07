Zwei Auszubildende von Garten- und Landschaftsbau Horenburg in Ditfurt haben den Landschaftsgärtner-Cup im Elbauenpark Magdeburg gewonnen. Vor welchen Herausforderungen die Harzer standen und wie der Wettbewerb weitergeht.

Wettbewerb in Magdeburg

Ditfurt/Magdeburg/MZ. - Schubkarre, Schaufel und Harke, Minibagger, Wasserwaage – und ihr fachliches Können und Wissen brauchten die Teilnehmer am Landschaftsgärtner-Cup im Elbauenpark Magdeburg. Dort wurden die besten Landschaftsgärtner-Azubis des Landes in einem kreativen Wettstreit ermittelt. Den Wanderpokal gewonnen hat ein Duo von der Garten- und Landschaftsbau GmbH Horenburg in Ditfurt.