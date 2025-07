Das Freibad Weißenfels lockt beim Fest an diesem Wochenende wieder mit einem Sprungwettbewerb. Welches Programm und welche Neuerungen auf Besucher warten.

Für einen Sprung mit Kostüm bekommen Teilnehmer in diesem Jahr einen Extrapunkt von Oberschiedsrichter Steffen Sauer.

WEISSENFELS/MZ. - Am kommenden Wochenende ist einiges los im Freibad in Weißenfels. Die MZ liefert einen Überblick, was es dort konkret zu erleben gibt und worauf sich turmsprungbegeisterte Badegäste freuen können.