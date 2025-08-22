Eine Familie in Traupitz führt eine tierheimähnliche Einrichtung. Sie liebt vor allem schwierige Hunde und gibt ihnen ein Zuhause. Wie die Tiere auf dem Land leben.

Traupitz/MZ. - Sie gelten als gefährlich, manche mussten schon viel Leid ertragen, andere haben schon Menschen gebissen. Aber in Traupitz finden sogenannte Listenhunde ihr Paradies. Mit Anlauf und 70 Kilo Gewicht kommt Familienhund Kowalski auf die Gäste zugestürmt, sabbert sie voll und wedelt aufgeregt mit dem Schwanz. Der Vierbeiner ist der private Hund der Familie Knoblauch. „Mit ihm hat alles angefangen“, lacht Jenny Knoblauch fröhlich und weist den neugierigen Vierbeiner in die Schranken. Seit 2017 lebt der American Bully auf dem Hof in Traupitz und gehört zur Familie. Die Rasse zeichnet sich aus durch einen großen Kopf, breite Brust und kompaktem Körperbau. Er lebt als Rudel-Mitglied auf dem Hof, darf abends mit ins Haus, nachts manchmal mit ins Bett oder wenigstens aufs Sofa. Dabei gelten Hunde dieser Rasse als gefährlich und stehen in manchen Bundesländern (nicht in Sachsen-Anhalt) auf der Liste der gefährlichen Hunde. So erklärt sich der Begriff Listenhunde, umgangssprachlich Kampfhunde genannt. Doch vom Wesen her wurde die Rasse als Begleit- und Familienhund gezüchtet. „Ja, ich wurde erst neulich gebissen, aber es gibt keine rassespezifische Aggressionen bei Hunden. Erst Menschen erziehen sie zu gefährlichen Wesen“, sagt Michel Knoblauch und legt dem Hund einen Maulkorb an.