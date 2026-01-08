Ein IT-Dienstleister landet in den Top 10 der Arbeitgeber für Frauen, Halles berühmter „Eiermann“ will auswandern, so rüstet sich Halle für den Wintersturm am Freitag: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 8. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

7.05 Uhr – Was wird aus Halles letzten Telefonsäulen?

In Halle stehen noch immer mehrere Telefonzellen am Straßenrand. Sie sind jedoch übel zugerichtet und funktionieren längst nicht mehr. Was die Telekom dazu sagt.

Kaputt und ungenutzt: Warum in Halle noch immer Telefonzellen stehen

Eine der letzten halleschen Telefonsäulen steht in Neustadt an der Magistrale. (Foto: Marvin Matzulla)

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Schöner Schnee

6.23 Uhr – IT: Dort ist Gisa aus Halle in den Top 10

Der IT-Dienstleister Gisa mit Sitz in Halle punktet als Arbeitgeber für Frauen in einer Studie des Magazins Brigitte. Was macht das Unternehmen bei der Umfrage so erfolgreich?

Einer der besten IT-Arbeitgeber für Frauen in Deutschland: Gisa aus Halle landet in Top 10

Jeannine Kallert (links) und Katharina Lorenz arbeiten bei Gisa. Das IT-Unternehmen zählt laut einer Umfrage zu den besten Arbeitsplätzen in der Branche für Frauen in Deutschland. (Foto: Isabell Sparfeld)

6.14 Uhr – Deshalb will Halles „Eiermann“ auswandern

Gregory da Silva tritt noch immer als Eiermann in Halle auf. Doch statt Freude verspürt er große Trauer. Ein Hallenser hilft ihm nun dabei, anderswo einen Neuanfang zu machen.

Halles „Eiermann“ will auswandern: Spendenaktion stößt auf große Resonanz

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Der weltberühmte Eiermann ist in Aktion mit Guiness-Weltrekord-Medaille um den Hals. (Foto: Gregory da Silva)

5.54 Uhr – Dieses Wetter rollt am Freitag auf Halle zu

Da kommt etwas auf die Region zu. Das Finale der Woche soll ungemütlich werden. Die Polizei warnt bereits. Ein Meteorologe hat sich für die MZ mit der Detailprognose für Halle beschäftigt.

DWD: So hart trifft das Wetter in den nächsten Tagen Halle - wie der Bergzoo mit den Lichterwelten reagiert

So extrem wie 2021, als Halle im Schnee versank, wird es wohl nicht werden. (Archivfoto: Silvio Kison)

