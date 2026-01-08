Tief bringt viel Schnee und heftigen Wind. Auf dem Brocken soll sogar bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bleibt der Winter auch in den Tagen danach?

In Sachsen-Anhalt werden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet.

Halle/MZ. - Sachsen-Anhalt steht vor einer außergewöhnlichen Winterwetterlage: Sturmtief „Elli“ bringt am Freitag viel Schnee, heftigen Wind und Schneeverwehungen. Es ist ein Winter, den es hierzulande seit Jahren kaum gab. Bereits am frühen Morgen trifft das Sturmtief mitten in den Berufsverkehr. „Es wird kräftig schneien, bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind möglich“, sagt Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auf dem Brocken soll bis Samstag sogar ein halber Meter neuer Schnee fallen.