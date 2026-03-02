Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt prangerte Filz innerhalb seiner Partei an. Der Vorstand der Bundestagsfraktion zieht nun Konsequenzen.

Kronzeuge für AfD-Vetternwirtschaft muss um Platz in der Fraktion bangen - das ist die Begründung

Magdeburg/MZ - In der Affäre um Vetternwirtschaft innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts soll an diesem Dienstag eine personelle Entscheidung fallen. Im Visier steht Jan Wenzel Schmidt, der frühere Generalsekretär der Landespartei.