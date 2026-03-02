Iranische Angriffe sorgen in vielen Ländern des Nahe Ostens für Schäden, Verletzte und Tote. Tausende Urlauber aus Deutschland sitzen fest. Wie Menschen aus Sachsen-Anhalt im Krisengebiet dem Bombenhagel trotzen.

„Ich träume von Raketen“: So harren Sachsen-Anhalter in Dubai im Bombenhagel aus

In Dubai schlug eine iranische Drohne in ein Luxushotel ein, verletzt wurde dabei aber niemand. Das Emirat ist Ziel hunderter Angriffe geworden.

Halle/Dubai/MZ - Es ist der vergangene Samstagabend, Sabrina Terence ist zu einer Yacht-Party in Dubai eingeladen. Seit 20 Jahren lebt die Halberstädterin in der Golfmetropole. Immer hat sie sich sicher gefühlt. Bis zu diesem Samstag. Als es das erste Mal kracht, ist die 45-Jährige gerade auf dem Rückweg, sitzt im Auto. „Plötzlich knallte es so laut, dass das Auto vibriert hat.“