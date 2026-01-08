Sturmtief "Elli" wirbelt aktuell quer durch Deutschland. Auch Sachsen-Anhalt ist von dem Extremwetter betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Freitag explizit vor Schneeverwehungen, Glätte und Eisregen in Sachsen-Anhalt.

Sturmtief "Elli" stürzt Deutschland aktuell in ein Winterchaos. Am Freitag werden auch in Sachsen-Anhalt Schneeverwehungen und extreme Glätte erwartet.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. - Sachsen-Anhalt steht direkt zu Jahresbeginn vor einer außergewöhnlichen Wetterlage: Das Sturmtief „Elli“ bringt laut der aktuellen Wetterprognose am Freitag, 9. Januar, Schnee, Eisregen, Sturmböen und Schneeverwehungen.

Lesen Sie auch: Sturmtief „Elli“ trifft Berufsverkehr am Freitag mit voller Wucht

Tiefdruckgebiet rollt wie ein "schnelles Wagenrad" über Deutschland

„Es handelt sich dabei um ein kleines, aber kräftiges Tiefdruckgebiet, das derzeit von West nach Ost über Deutschland hinwegzieht“, erklärt Thomas Endrulat vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Lesen Sie auch: So trifft der Winter den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt

Laut dem Wetterexperten dreht sich das Tief „wie ein schnelles Wagenrad“ und schleudert dabei niederschlagsreiche Luft aus dem Süden gegen kalte Luft aus dem Norden. „Dadurch entsteht ein quer durch Deutschland verlaufender Streifen, der im Norden für Schnee und im Süden für Regen sorgt“, so Endrulat.

Auch interessant: Schnee, Sturm, Glätte in Magdeburg: So bereitet sich der Winterdienst vor

DWD-Experte warnt vor Schneeverwehungen und Gätte in Sachsen-Anhalt

Besonders in Sachsen-Anhalt könne das Tief für gefährliche Situationen sorgen. „Die Kombination aus leichtem Schneefall und stürmischem Ostwind sollte man nicht unterschätzen“, mahnt Endrulat.

Vor allem die dadurch entstehenden Schneeverwehungen seien gefährlich. „Der Wind trägt den Schnee von einer Stelle zur anderen und häuft ihn dort an“, erklärt der Experte. Die Folge seien blockierte Straßen in Verbindung mit Glatteis.

Lesen Sie auch: So hart trifft das Wetter in den nächsten Tagen Halle - wie der Bergzoo mit den Lichterwelten reagiert

Für die Landkreise Stendal, Wittenberg, Börde, Jerichower Land, Salzlandkreis, das Tiefland im Harzkreis sowie den Altmarkkreis Salzwedel hat der DWD daher eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen und Schneefall herausgegeben.

Mehr zum Thema Glätte: „Ist eine Katastrophe“: Harsche Kritik von einem Stadtrat und Rettungsdienst hat Probleme

Gerade im Harz sei besondere Vorsicht geboten: „Hier kommt zu den Schneeverwehungen noch Eisregen hinzu, wodurch die Glättegefahr weiter zunimmt.“ Insgesamt rechne der DWD innerhalb von 24 Stunden mit fünf bis 15 Zentimetern Neuschnee in Sachsen-Anhalt.

Auch interessant: Jahrhundertwinter in Deutschland? Experten klären, wie realistisch Prognosen sind

DWD-Experte: "Wir empfehlen jedem, zu Hause zu bleiben"

Daher rät der Wetterexperte zu besonderer Vorsicht: „Ich kann Meldungen anderer Medien, die von ,Lebensgefahr‘ sprechen, nicht bestätigen. Dennoch empfehlen wir jedem, der morgen zu Hause bleiben kann, auch zu Hause zu bleiben“, so Endrulat.