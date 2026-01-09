Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz am Freitagmorgen mitteilte, hat die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) den Busverkehr in Sangerhausen zunächst komplett eingestellt. In Eisleben und Hettstedt sollte der Verkehr erstmal weiterlaufen. Welche Linien es genau betrifft.

VGS stellt Busverkehr in Sangerhausen am Freitagmorgen komplett ein

Sangerhausen/MZ - Die aktuellen Witterungsbedingungen haben Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz.

„Derzeit hat die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt“, teilte der Landkreis am Freitagmorgen mit. „Betroffen sind neben dem Stadtverkehr (VGS-41, VGS-42 und VGS-43) die Verkehre in Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal.“ Konkret nannte man folgenden Linien:

VGS-450, VGS-451, VGS-453, VGS-454, VGS-460, VGS-461, VGS-462, VGS-470, VGS-471, VGS-472, VGS-473, VGS-474, VGS-475, VGS-480

Die VGS wird je nach Entwicklung der Wetterlage und Straßenverhältnisse über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden. Im Bereich Hettstedt/ Eisleben fahren aktuell die Busse.