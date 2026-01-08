Sturmtief Elli rollt in der Nacht und am Freitag über den Norden und Osten Deutschlands. Wie verschiedene Wetterexperten die Situation speziell für Mansfeld-Südharz einschätzen.

So sah die A38 an der Anschlussstelle Sangerhausen-Süd während der heftigen Schneefälle im Februar 2021 aus.

Sangerhausen/MZ. - Die Warnungen klingen seit Tagen dramatisch, teilweise ist sogar von Lebensgefahr die Rede. Anlass ist das Schneesturmtief „Elli“, das vor allem am Freitag im Norden und Osten Deutschlands für schwere Verkehrsbehinderungen sorgen soll. Viele fragen sich: Komme ich mit dem Auto zur Arbeit und heil wieder nach Hause? MZ hat bei Wetterexperten nachgefragt, worauf muss man sich speziell in Mansfeld-Südharz einrichten muss.