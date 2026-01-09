Sturmtief Elli in Mansfeld-Südharz Wie der Freitag lief: Schwerer Lkw-Unfall auf A 38 führt zu kilometerlangem Stau

Das befürchtete große Schneechaos in Mansfeld-Südharz fiel zwar aus, allerdings sorgte insbesondere ein schwerer Lkw-Unfall auf der A 38 für große Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn war stundenlang vollgesperrt. Wie der Tag darüber hinaus in Mansfeld-Südharz verlief und wo es noch gekracht hat.