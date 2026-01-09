weather schneeregen
  4. Sturmtief Elli in Mansfeld-Südharz: Wie der Freitag lief: Schwerer Lkw-Unfall auf A 38 führt zu kilometerlangem Stau

Das befürchtete große Schneechaos in Mansfeld-Südharz fiel zwar aus, allerdings sorgte insbesondere ein schwerer Lkw-Unfall auf der A 38 für große Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn war stundenlang vollgesperrt. Wie der Tag darüber hinaus in Mansfeld-Südharz verlief und wo es noch gekracht hat.

Von unseren Reportern Aktualisiert: 09.01.2026, 16:51
Stundenlang war die A 38 am Freitag gesperrt, nachdem ein Sattelschlepper umgekippt war. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden.
Stundenlang war die A 38 am Freitag gesperrt, nachdem ein Sattelschlepper umgekippt war. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Allstedt/MZ - Sturmtief Elli ist am Freitag auch über den Landkreis Mansfeld-Südharz gezogen. Sie hatte reichlich Schnee im Gepäck. Stellenweise fielen 20 Zentimeter Neuschnee, hinzu kam örtlich starker Wind, der ihn verwehte. Und so waren etliche Menschen damit beschäftigt, das Chaos in Grenzen zu halten.