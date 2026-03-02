Die Stadt Bernburg kann aus dem Sondervermögen des Bundes knapp 10 Millionen Euro ausgeben. In welche Vorhaben das Geld in den nächsten Jahren fließen soll.

Welche Pläne es für die Marktbrücke und Straßen auf dem Schlossberg gibt

Der Ausbau von Straßen im Bernburger Schlossbezirk ist eines der beiden Großprojekte, die die Stadt aus den Geldern des Sonderinvestitionsprogramm des Bundes finanzieren will.

Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg darf aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes mit einer Pauschalzuweisung von rund 9,8 Millionen Euro rechnen. Mit dem Geld kann die Kommune bis zum Jahr 2042 selbst gewählte Investitionen umsetzen. Die Verwaltung legte dem Stadtrat zu dessen jüngster Sitzung eine Vorschlagsliste vor, welche Projekte damit finanziert werden sollen.