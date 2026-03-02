weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Wohnen in Halle-Neustadt: Ärger mit neuen Mietern - erneut versinkt ein Wohnblock in Halle-Neustadt im Müll

Wohnen in Halle-Neustadt Ärger mit neuen Mietern - erneut versinkt ein Wohnblock in Halle-Neustadt im Müll

Zustände sorgen für Ärger: Müllberge und Rettungswege sind dicht! Wie erneut ein Wohnblock in Halle-Neustadt mit zunehmender Geschwindigkeit im Müll und Dreck versinkt.

Von Marvin Matzulla 02.03.2026, 18:00
Eine Wohnanlage als Müllkippe: So sieht es in der Stolberger Straße in Halle-Neustadt derzeit aus.
Eine Wohnanlage als Müllkippe: So sieht es in der Stolberger Straße in Halle-Neustadt derzeit aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt gibt es wieder Ärger wegen einer massiven Vermüllung. In der Stolberger Straße 1 bis 3 häufen sich Probleme, weil Müll im Außenbereich landet. Anwohner sind frustriert und wollen die Verursacher auch ausgemacht haben: neue Mieter aus Osteuropa, vor allem aus Rumänien und Bulgarien. Die Situation erinnert an den Braunschweiger Bogen.