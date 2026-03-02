Michah Gottlieb, Professor an der New York University, hat als achter Preisträger den Moses-Mendelssohn-Preis der Dessauer Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften erhalten. Warum Mendelssohns Lehren für ihn auch hoch aktuell sind.

Freude bei Preisträger Michah Gottlieb (M.) und Vertretern von Stadt und der Moses Mendelssohn Stiftung bei der Ehrung im Anhaltischen Theater Dessau.

Dessau/MZ. - Im Rahmen des Kurt-Weill-Festes ist am Sonntag im Foyer des Anhaltischen Theaters der Moses-Mendelssohn-Preis der Dessauer Moses-Mendelssohn-Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften verliehen worden. Preisträger 2026 ist Dr. Michah Gottlieb, außerordentlicher Professor für Hebräisch und Judaistik an der New York University und international geschätzter Experte im Bereich der Geschichte des modernen jüdischen Denkens.