Am Samstag sollten der traditionelle Naumburger Taubenmarkt sowie der Wintermarkt in der Domstadt stattfinden. Beide Veranstaltungen sind nun aber abgesagt worden.

Rund 150 Taubenzüchter hatten zum ersten Taubenmarkt 2025 auf dem Marktplatz Naumburg ihre Käfige aufgebaut, verkauften, kauften oder tauschten Tauben unterschiedlichster Rassen.

Naumburg/hbo. - Der Naumburger Markt präsentiert sich nach dem dichten Schneefall am frühen Morgen mit einer dicken weißen Decke. Diese sowie die „ungewisse Entwicklung des Wetters“ mit angekündigtem Glatteis, wie es aus dem Rathaus heißt, haben dafür gesorgt, dass die Stadtverwaltung den für Samstag, 10. Januar, geplanten Taubenmarkt abgesagt hat.

Zuvor hatte es im Rathaus eine Krisensitzung gegeben, bei der der ebenfalls für Samstag geplante „Wintermarkt“ ebenfalls abgesagt wurde. Dieser hatte im Vorjahr auf demNaumburger Holzmarkt Premiere gefeiert.

Zum traditionellen Naumburger Taubenmarkt kommen stets Züchter und Händler aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Er existiert seit 1869. Mittlerweile finden nur noch zwei dieser Märkte pro Jahr statt. Neben der nun abgesagten Veranstaltung für Samstag ist noch ein Taubenmarkt für den 14. Februar geplant.