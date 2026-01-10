Auch an diesem Samstag wurde der Fahrplan für Straßenbahnen und Busse außer Kraft gesetzt. Die Havag warnt vor erheblichen Verzögerungen im gesamten Liniennetz.

Sturmtief „Elli“ bremst Nahverkehr in Halle aus: Auch am Samstag gibt es Verzögerungen

Das Reileck am Freitagmorgen: Im Laufe des gestrigen Tages musste die Havag den Fahrplan dann außer Kraft setzen. So ist es auch an diesem Samstag.

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstagmorgen teilten die Stadtwerke Halle mit, dass die eisige „Elli“ Straßenbahnen und Busse in Halle ausbremst. Demnach kommt es auch an diesem Samstag im gesamten Liniennetz zu erheblichen Verspätungen von Straßenbahnen und Bussen.

So sei er reguläre Havag-Fahrplan sowie der Sammelanschluss auf dem Marktplatz außer Kraft gesetzt. Anschlüsse können nicht gesichert werden.

Zudem komme es zu erheblichen Verspätungen, einzelne Fahrten verkehren teilweise außerhalb des Taktes. Eine Pünktlichkeit kann laut Havag nicht garantiert werden.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt im Verkehrsmelder der HAVAG zu informieren oder auf die Webseite der HAVAG zu schauen. An den Haltestellen informieren Lautsprecher, elektronische Anzeigen und QR-Codes an Aushangfahrplänen zu Echtzeitverbindungen und Störungen.