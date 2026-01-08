Das Sturmtief „Elli“ ist im Saalekreis angekommen und sorgt für reichlich Schnee. Während die ersten Streufahrzeuge unterwegs sind, ist es ansonsten noch ruhig auf den Straßen. Im Liveticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden

Am frühen Freitagmorgen wird mit starkem Schneefall im Saalekreis gerechnet. Das hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Saalekreis/MZ. - Seit dem frühen Freitagmorgen zieht Sturmtief „Elli“ über den Saalekreis. In den nächsten Tagen wird mit reichlich Schnee und Eisregen gerechnet. An dieser Stelle halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Elli“ auf dem Laufenden.

7 Uhr: Es herrscht Ruhe auf den Straßen

Die Polizeiinspektion Halle berichtet derzeit von einer entspannten Lage auf den Straßen des Saalekreises ohne große Vorkommnisse. „Es ist generell weniger los auf den Straßen. Wer nicht muss, der fährt nicht“, sagt eine Sprecherin. Auch bei der Leitstelle des Saalekreises seien momentan noch keinerlei wetterbedingte Meldungen eingegangen.

Freitag, 9. Januar, 4:40 Uhr: Erste Streufahrzeuge unterwegs

Die ersten Streufahrzeuge im Saalekreis sind bereits im Einsatz. Bei leichtem Schneefall und -2 Grad sind die Straßen derzeit noch nicht glatt. Tief „Elli“ schläft noch.

Donnerstag, 8. Januar, 22 Uhr: Merseburg und Bad Lauchstädt stocken Winterdienst auf

Mit Blick auf die Wettervorhersagen hat die Stadt Merseburg den Winterdienst angepasst. Die Vorräte wurden aufgestockt, um auch das Wochenende abdecken zu können. Bereits am Donnerstag wurden die Fahrzeuge für den Winterdienst beladen, wie es von Stadtsprecherin Julia Bachmann heißt.

Auch die Goethestadt Bad Lauchstädt hat sich auf den drohenden Wintereinbruch eingestellt. Laut Bürgermeister Christian Runkel habe man sogar Mitarbeiter des Bauhofs aus dem Urlaub zurückgeholt, um den Winterdienst sicherzustellen. Zudem stünden Landwirte in Bereitschaft, die die kommunalen Kräfte bei Bedarf am Freitagmorgen unterstützen würden.

16 Uhr: Schulen bereiten sich auf Ausfälle und Distanzlernen vor

Der erwartete Wintereinbruch am frühen Freitagmorgen wirbelt den Schulbetrieb im Saalekreis ordentlich durcheinander. Nach vorheriger Information des Landesschulamtes an alle Schulen, können diese individuell nach Beurteilung der Lage entscheiden, ob der Unterricht am Freitag vor Ort oder im Distanzlernen mit Notbetreuung durchgeführt wird. Entscheidend ist vielfach, ob der Schülerverkehr abgesichert ist.

Das für den Süden zuständige Busunternehmen PNVG plante trotz der Wetterprognose für Freitag mit Normalbetrieb. Das erklärte Geschäftsführer Enrico Kretzschmar. Sollte es irgendwo zu Blitzeis kommen oder Straßen nicht passierbar sein, müsse man am Morgen situativ entscheiden.

Auch Schulausfälle hätten keinen Einfluss auf den PNVG-Fahrplan, da die Schülerbeförderung im Saalekreis im regulären Linienverkehr erfolge und andere Fahrgäste ja beispielsweise zur Arbeit müssten. Die spezielle Schülerbeförderung (Taxen), maßgeblich für Schüler und Schülerinnen mit Förderschwerpunkten, wird am Freitag allerdings eingestellt, wie der Landkreis mitteilt.

Trotz der Informationen zum Schülerverkehr reagieren die Schulen auf den möglichen Wintereinbruch. „Wir empfehlen den Eltern ihre Kinder zu Hause zu lassen“, sagte Henrik Amende, Leiter der Gemeinschaftsschule Zöschen auf Nachfrage der MZ. Selbst wenn die Kinder morgens mit Bussen zur Schule kommen könnten, sieht er die Gefahr, dass tagsüber der Verkehr eingestellt werden könnte, und dann die Schüler, die aus insgesamt 27 Ortschaften kommen, in Zöschen festhängen.

Die Sekundarschule Braunsbedra stellt es den Eltern unter Berufung auf das Rundschreiben des Landesschulamts frei, ob sie ihre Kinder bringen oder auf den Weg schicken. Ein grundsätzlicher Ausfall sei aber nicht geplant. So verfahren die Goethe-Sekundarschule in Merseburg, die Sekundarschule Quer-Bunt in Querfurt, das Freie Gymnasium Mücheln sowie die Borlach-Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg. „Eine Betreuung vor Ort ist aber in jedem Fall abgesichert“, betont Volker Ohlemann, Schulleiter aus Bad Dürrenberg. Nach MZ-Informationen finde an der Sekundarschule „Saale-Elster-Auen“ in Schkopau am Freitag Distanzunterricht statt.

An den Förderschulen in Merseburg-Süd und Großkayna findet am Freitag kein regulärer Unterricht statt. Die Merseburger Schule setzt auf Homeschooling und Notbetreuung. In Großkayna findet nur eine Notbetreuung statt. Da die Kinder, die zumeist mit Sammeltaxis kommen, am Freitag aber nicht befördert würden, müssten die Eltern die Kinder selbst vorbeibringen. Zu den übrigen Schulen lagen keine Informationen vor.