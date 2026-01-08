Müssen Schulkinder am Freitag im Schneechaos zur Schule? Und nachmittags über glatte Straßen nach Hause? Einigen Schulleitern ist das Risiko zu groß - sie verzichten auf Präsenzunterricht.

Der Wetterdienst warnt vor Neuschnee und Glätte am Freitag, durch den starken Wind kommt es zudem zu Verwehungen. Einigen Schulleitern ist es deshalb zu heikel, am Freitag auf die Präsenzpflicht zu bestehen.

Halle (Saale)/MZ. - Der angekündigte neuerliche Wintereinbruch am Freitag hat jetzt auch Auswirkungen auf die Schulen. Weil es vom Land keine eindeutige Entscheidung zum Ausfall des Präsenzunterrichts gibt, sondern die Entscheidung vor Ort getroffen wird, ist die Lage am Donnerstagnachmittag immer noch völlig unklar. Alle Beteiligten raten deshalb Eltern dringend, sich mit ihren Schulen in Verbindung zu setzen und die Situation zu klären.