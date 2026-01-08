Wegen angekündigter Schneefälle und Schneeverwehungen in Norddeutschland schränkt die Bahn den Zugverkehr ein. So ist Sachsen-Anhalt betroffen.

So trifft der Winter den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Die von der Deutschen Bahn wegen des Winterwetters angekündigten massiven Einschränkungen in Norddeutschland betreffen auch Sachsen-Anhalt. Beeinträchtigt sind nach einer Übersicht der Bahn die IC-Verbindungen von Halle in Richtung Magdeburg, Hannover und weiter an die Nordsee.