  4. Bahn schränkt Angebot ein: So trifft der Winter den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt

Wegen angekündigter Schneefälle und Schneeverwehungen in Norddeutschland schränkt die Bahn den Zugverkehr ein. So ist Sachsen-Anhalt betroffen.

Von Alexander Schierholz 08.01.2026, 09:01
Halle/MZ - Die von der Deutschen Bahn wegen des Winterwetters angekündigten massiven Einschränkungen in Norddeutschland betreffen auch Sachsen-Anhalt. Beeinträchtigt sind nach einer Übersicht der Bahn die IC-Verbindungen von Halle in Richtung Magdeburg, Hannover und weiter an die Nordsee.