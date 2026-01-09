Die angekündigten Schneefälle sind am Morgen in Aschersleben angekommen. Die Lage ist nach Aussagen der Polizei bis zum Vormittag jedoch recht entspannt. Worauf Autofahrer trotzdem achten sollten.

Starke Schneefälle: Bis zum Vormittag entspannte Lage in und um Aschersleben

Ein typisches Bild am Freitagmorgen in Aschersleben: Wenig Verkehr auf der Bundesstraße und der Räumdienst gibt sein Bestes.

Aschersleben/MZ - Die Situation in und um Aschersleben ist nach den ausgiebigen Schneefällen am Freitagmorgen relativ entspannt. Größere Störungen im Verkehr oder Unfälle habe es nach Angaben des Polizeisprechers des Reviers Salzlandkreis, Marco Kopitz, bis zum Vormittag nicht gegeben. „Natürlich ist die Lage angespannt und wir bitten alle Autofahrer, sich in ihrer Fahrweise der Situation anzupassen oder auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten“, so Kopitz.