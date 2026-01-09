Ein Transporter gerät auf der Bundesstraße 180 zwischen Quenstedt und Aschersleben von der Fahrbahn und streift mehrere Bäume. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Was bisher bekannt ist.

In Schräglage ist ein Transporter an einem Baum auf der B180 nahe Aschersleben zum Stehen gekommen, nachdem er von der Straße gerutscht war.

Aschersleben/MZ/kwu - Auf der Bundesstraße 180 zwischen Quenstedt und Aschersleben hat sich am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Transporter mit polnischen Kennzeichen, aus Quenstedt kommend, von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben, wobei er mehrere Bäume streifte, bevor er in Schräglage zum Halten kam. Der Fahrer konnte sich nicht selbständig aus seinem Fahrzeug befreien.