Bei einem Unfall auf der A38 ist am Freitagvormittag ein Lkw verunglückt. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Die Autobahn ist seit dem in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Abfahrt Allstedt.

Nachdem auf der A38 auf Höhe der Anschlussstelle Eisleben ein Sattelzug umgekippt war, leitete die Polizei den Verkehr an der Abfahrt Allstedt ab.

Eisleben. - Am Freitag ist es auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig vor der Anschlussstelle Eisleben zu einem schweren Unfall gekommen. Wie der Polizei mitteilte, war ein Lkw umgekippt und blockiert seit dem alle Fahrstreifen.

Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Vormittag. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unbekannt. Der Fahrer des Lkws wurde verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt.

Die A38 in Fahrtrichtung Leipzig ist nach Angaben der Polizei seit dem voll gesperrt. Zur Dauer der Sperrung könne man zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Allstedt von der Autobahn abgeleitet.