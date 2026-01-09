Döschwitz/MZ/ank - Winterliche Straßenverhältnisse im Burgenlandkreis haben am Freitagmorgen bis etwa 9.30 Uhr zu zwölf Verkehrsunfällen geführt, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Vormittag mit. Verletzt worden sei niemand. Der Schneefall habe gegen 6 Uhr eingesetzt, und von da an habe es auch Unfälle gegeben. Zwei davon haben sich im Raum Zeitz ereignet. Dazu gehörte jener Unfall, bei dem in Döschwitz auf der Bundesstraße 180 ein Bus und ein Lkw zusammengestoßen waren. Die Straße musste deshalb vorübergehend gesperrt werden. Im Bus hatten sich laut Polizei zwei Fahrgäste befunden. Sie seien mit dem Schrecken davongekommen. Der Unfall hatte sich gegen 6.15 Uhr ereignet. Die meisten Unfälle habe es am Freitagmorgen im Raum Weißenfels gegeben. Aus diesem Raum wurden der Polizei sechs Karambolagen gemeldet, aus dem Raum Naumburg seien es vier gewesen, so Reviersprecherin Gesine Kerwien gegenüber der MZ. Problematisch auf den Straßen sei es aus polizeilicher Sicht vor allem an Bergen, wie eben dem Berg in Döschwitz.