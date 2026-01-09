Bis auf die Linie 420 (Eisleben – Mansfeld – Hettstedt) sind alle Busse in Mansfeld-Südharz am Freitag nicht unterwegs. Dies teilte der Landkreis mit. Zudem bleiben die Sparkassen geschlossen.

Bis auf Linie 420 fahren am Freitag im Landkreis Mansfeld-Südharz keine Busse

Am Freitagmorgen war der Winterdienst im ganzen Landkreis unterwegs - so wie hier in Burgdorf.

Eisleben/MZ. - 10:42 Uhr: Auch in Mansfeld verlief der Vormittag bislang ruhig, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Männer vom Bauhof seien im Einsatz, Probleme mit dem Winterdienst nicht bekannt.

10:39 Uhr: In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra leistet der Winterdienst gute Arbeit, so Dennis Amey vom Ordnungsamt der Verwaltung. Es sei bisher alles ruhig auf den schneebedeckten Straßen, es gab noch keine Einsätze von Feuerwehr oder Ordnungsamt.

10:35 Uhr: Auch die Kita-Einrichtungen in Südharz bleiben am Freitag teilweise geschlossen oder bieten nur eine eingeschränkte Notbetreuung an. Die betroffenen Eltern wurden durch die jeweilige Einrichtung informiert. „Diese Maßnahmen dienen vor allem der Sicherheit von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden. Wir bitten um Ihr Verständnis“, heißt es von der Verwaltung.

10:20 Uhr: Alle touristischen sowie musealen Einrichtungen im Südharz bleiben heute geschlossen. Die Schließung der Einrichtungen für das bevorstehende Wochenende bleibt vorbehalten, teilte die Gemeinde mit.

8:48 Uhr: Die aktuellen Witterungsbedingungen haben Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis Mansfeld-Südharz. Inzwischen musste die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett einstellen, teilte der Landkreis mit.

Aktuell fahren auch die Linien 410 (Eisleben – Hettstedt – Ascherleben) und 700 (Eisleben – Querfurt) nicht mehr. Bedient wir derzeit noch die Linie VGS-420 (Eisleben – Mansfeld – Hettstedt). Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage kommt es zu erheblichen Verspätungen.

Je nach Entwicklung der Wetterlage und der Straßenverhältnisse wird die VGS über die Wiederaufnahme des Verkehrs entscheiden, hieß es am Morgen.

Zuvor hatte der Landkreis zunächst nur Einschränkungen für Sangerhausen bekanntgegeben, diese dann aber auf den nahezu gesamten Landkreis ausgeweitet. Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass es am Freitag keinen Präsenzunterricht an den Schulen in MSH geben würde.

Zudem hat die Sparkasse Mansfeld-Südharz informiert, dass heute alle Filialen im Landkreis geschlossen bleiben. Die Bargeldversorgung über die Automaten ist sichergestellt.