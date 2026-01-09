weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  Winter in der Stadt: Schnee und Eis: So winterlich ist der Freitag in Halle wirklich

Trifft Wintertief „Elli“ die Stadt Halle und die Umgebung mit voller Wucht? Wie viel Schnee fällt wirklich? Wie gefährlich wird die „Eisphase“? Wie gut ist Halle auf die Kälte danach vorbereitet? So läuft der Winter-Freitag in der Stadt.

Von Marvin Matzulla, Denny Kleindienst und Frank Klemmer 09.01.2026, 04:30
Der Winterdienst in Halle ist auf ein arbeitsreiches Wochenende eingestellt.
Der Winterdienst in Halle ist auf ein arbeitsreiches Wochenende eingestellt. (Archivfoto: Silvio Kison)

Halle (Saale)/MZ. - Die Warnungen waren deutlich: Viel Schnee, dann womöglich Eisregen, dann wieder Schnee und klirrende Kälte. Das alles sollen Halle und Umgebung am Freitag erleben. Aber wird es wirklich so wild wie erwartet?