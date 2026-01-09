Winter in der Stadt Schnee und Eis: So winterlich ist der Freitag in Halle wirklich

Trifft Wintertief „Elli“ die Stadt Halle und die Umgebung mit voller Wucht? Wie viel Schnee fällt wirklich? Wie gefährlich wird die „Eisphase“? Wie gut ist Halle auf die Kälte danach vorbereitet? So läuft der Winter-Freitag in der Stadt.