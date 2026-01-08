Die Zahl neuer Ausbildungsplätze in Halle und dem Saalekreis geht zurück. Doch Schulabgänger können gegensteuern, heißt es von der Agentur für Arbeit. Auch mit der Entscheidung für zukunftsträchtige Berufe.

Lehrstellen werden wieder knapper - Was die Arbeitsagentur Halle Bewerbern jetzt empfiehlt

Elektrikerausbildung: Frauen sind in den sogenannten MINT-Berufen nach wie vor unterrepräsentiert.

Halle (Saale)/MZ. - Zum ersten Mal richtet die Agentur für Arbeit gemeinsam mit dem Weinberg Campus einen Elternabend zum Thema Ausbildung aus. Am Donnerstag, 22. Januar, 17.30 Uhr, sind Schulabgänger und ihre Eltern dazu auf das Campusgelände in Halles Nordwesten eingeladen, wie es von der Arbeitsagentur heißt. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 16. Januar.