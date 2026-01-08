EIL
Ausbildungsmarkt in Halle Lehrstellen werden wieder knapper - Was die Arbeitsagentur Halle Bewerbern jetzt empfiehlt
Die Zahl neuer Ausbildungsplätze in Halle und dem Saalekreis geht zurück. Doch Schulabgänger können gegensteuern, heißt es von der Agentur für Arbeit. Auch mit der Entscheidung für zukunftsträchtige Berufe.
08.01.2026, 16:00
Halle (Saale)/MZ. - Zum ersten Mal richtet die Agentur für Arbeit gemeinsam mit dem Weinberg Campus einen Elternabend zum Thema Ausbildung aus. Am Donnerstag, 22. Januar, 17.30 Uhr, sind Schulabgänger und ihre Eltern dazu auf das Campusgelände in Halles Nordwesten eingeladen, wie es von der Arbeitsagentur heißt. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 16. Januar.