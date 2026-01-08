Er stand auf der Gehaltsliste des „Islamischen Staates“ und soll im Irak für die Terrororganisation gekämpft haben. Nun fordert die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft für den in Halle festgenommenen Angeklagten.

Halle/MZ - Die Staatsanwaltschaft Halle fordert fünf Jahre Haft für einen mutmaßlichen Ex-Kämpfer der Terror-Organisation „Islamischer Staat“ (IS). Der im Sommer 2025 in Halle festgenommene Azhar K. soll laut den Strafverfolgern von 2014 bis 2016 der radikal-islamischen Organisation angehört und im Irak an Kämpfen teilgenommen haben. Seit Dezember läuft der Prozess gegen den inhaftierten Angeklagten vor dem Oberlandesgericht – kommende Woche soll das Urteil fallen.