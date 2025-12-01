Er soll eine Führungsrolle der Terrormiliz Islamischer Staat gehabt haben: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wird in Halle gegen einen Iraker verhandelt. Dieser schweigt zunächst.

Halle/Naumburg - Im Prozess gegen einen Iraker wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schweigt der Angeklagte zum Prozessauftakt in Halle. Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg wirft dem 33-Jährigen vor, sich spätestens im Frühsommer 2014 im Irak der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen zu haben und ihr bis in den Herbst 2016 angehört zu haben.

Laut Anklage soll der Mann den Treueeid auf den damaligen Führer des IS abgelegt haben. Anschließend soll er in militärischer Funktion tätig gewesen sein und an im Einzelnen nicht bekannten Kampfhandlungen teilgenommen haben. Zudem sei er als stellvertretender Bataillonsführer im Führungsstab einer Kampfeinheit tätig gewesen, hieß es.

Die Verhandlungen werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im Hochsicherheitstrakt des Justizzentrums Halle durchgeführt. Der Staatsschutzsenat hat zunächst acht weitere Verhandlungstermine bis zum 13. Februar angesetzt.