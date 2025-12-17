Die Musik vom Weihnachtsmarkt hat das Glockenspielkonzert vom Roten Turm übertönt, das „Black Angel“ hilft, letzte Wünsche zu erfüllen und Weiß, Rot oder Rosé - Welcher Glühwein ist bei Hallensern am beliebtesten?: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 17. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 17. Dezember 2025: Frust über Leute Musik auf dem Weihnachtsmarkt +++ Szenekneipe sammelt Spenden +++ Welcher Glühwein ist am beliebtesten?

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Mittwoch, 17. Dezember, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 16. Dezember. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

12.24 Uhr – Gas-Spezialist aus Halle trennt sich von der Photovoltaik

Der „Gasmann“ in Halle trennt sich von der Photovoltaik. Wie Geschäftsführer Henry Körner am Mittwoch erklärte, werde die Rheingas Halle-Saalegas GmbH ihre Anteile der der halleschen Prisma GmbH abstoßen.

Die Prima GmbH ist Expertin für Photovoltaikanlagen. Die Firma aus der Saalestadt plant, montiert und wartet Solaranlagen. Die Rheingas Halle-Saalegas will sich künftig nach eigenen Angaben konsequent auf ihr Kerngeschäft fokussieren.

Geschäftsführer Henry Körner nennt die Gründe dafür.

Dieses Logo ist zum Markenzeichen der Rheingas Halle-Saalegas geworden. (Foto: Rheingas Halle-Saalegas)

10.55 Uhr – Wie eine Szenekneipe hilft, letzte Wünsche zu erfüllen

Groß ist die Freude beim Team vom ASB-Wünschewagen: Für die Erfüllung letzter Wünsche von Menschen, die eine lebensverkürzende Krankheit haben, ist jetzt wieder ein beachtlicher Beitrag zusammengekommen.

Antje Ebensperger, Inhaberin des Szenelokals „Black Angel“ und des Imbiss' „Elfengrund“ am Riveufer, hat zusammen mit vielen Unterstützern Geld für den ASB-Wünschewagen gesammelt.

Wofür das Geld verwendet wird und was die Gastronomin immer wieder antreibt, sich sozial zu engagieren.

Spenden für den guten Zweck: Marko Ruppe-Hellström (v.l.), Manuel Michalis, „Black Angel“-Chefin Antje Ebensperger und Birgit Unger freuen sich über die große Spendensumme. (Foto: Steffen Schellhorn)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

10.12 Uhr – Frust bei Zuhörern - Musik vom Weihnachtsmarkt übertönt Glockenklang

Es sollte für alle Zuhörer auf dem halleschen Marktplatz eine Freude und ein Ohrenschmaus werden - doch zu hören war das Glockenspielkonzert am dritten Advent so gut wie nicht.

Dabei sind die Adventskonzerte vom Roten Turm eine schöne hallesche Tradition in der Vorweihnachtszeit.

Jetzt ärgert man sich über zu laute Musik auf dem Weihnachtsmarkt.

Waren am dritten Advent auf dem Markt kaum zu hören: die Glocken des Europa-Carillon im Roten Turm (Foto: Steffen Schellhorn)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Von wegen Weihnachtsfrieden: Auch auf dem Dorf bei Halle gibt es Knöllchen

9.01 Uhr – Welcher Glühwein ist bei Hallensern am beliebtesten?

Auch die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut ist mit einem kleinen Stand auf dem halleschen Weihnachtsmarkt vertreten. Warum man sich am Glühweinstand mehr Gäste wünscht.

Amy reicht den beiden Studentinnen Elly und Emelie ihren Glühwein (v.l.). (Foto: Undine Freyberg)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.