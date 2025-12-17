Das Team um Antje Ebensperger hat monatelang Geld zugunsten des ASB-Wünschewagens gesammelt. Wofür das Geld verwendet wird und was die Gastronomin immer wieder antreibt, sich sozial zu engagieren.

Wie das „Black Angel“ hilft, letzte Wünsche zu erfüllen

Spenden für den guten Zweck: Marko Ruppe-Hellström (v.l.), Manuel Michalis, „Black Angel“-Chefin Antje Ebensperger und Birgit Unger freuen sich über die große Spendensumme.

Halle (Saale)/MZ. - Groß ist die Freude beim Team vom ASB-Wünschewagen: Für die Erfüllung letzter Wünsche von Menschen, die eine lebensverkürzende Krankheit haben, ist jetzt wieder ein beachtlicher Beitrag zusammengekommen. Antje Ebensperger, Inhaberin des Szenelokals „Black Angel“ und des Imbiss' „Elfengrund“ am Riveufer, hat zusammen mit vielen Unterstützern Geld für den ASB-Wünschewagen gesammelt.