KeinChor aus Halle geben am 21. Dezember ihr Weihnachtskonzert in Mansfeld-Südharz. Was das Vokalensemble von einer Kurz-Tournee nach Irland mitgebracht hat.

Das Ensemble KeinChor mit David Ostermann, Jakob Auer, Johannes und Lukas Doleschal, Patrick Ostermann und Georg Pfeiffer (von links) singt seit 2013 zusammen.

Sangerhausen/MZ. - Seit dem Studium leben sie in der Großstadt. Doch in der Vorweihnachtszeit kehren die sechs jungen Männer von KeinChor regelmäßig in die alte Heimat Mansfeld-Südharz zurück. Hier sind sie aufgewachsen, hier haben fünf von ihnen am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen ihr Abitur gemacht, hier sind Eltern, Verwandte, Freunde - und eine große Fangemeinde.