weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. In der alten Heimat: KeinChor singen vor Weihnachten in Sangerhausen

In der alten Heimat KeinChor singen vor Weihnachten in Sangerhausen

KeinChor aus Halle geben am 21. Dezember ihr Weihnachtskonzert in Mansfeld-Südharz. Was das Vokalensemble von einer Kurz-Tournee nach Irland mitgebracht hat.

Von Grit Pommer 17.12.2025, 10:30
Das Ensemble KeinChor mit David Ostermann, Jakob Auer, Johannes und Lukas Doleschal, Patrick Ostermann und Georg Pfeiffer (von links) singt seit 2013 zusammen.
Das Ensemble KeinChor mit David Ostermann, Jakob Auer, Johannes und Lukas Doleschal, Patrick Ostermann und Georg Pfeiffer (von links) singt seit 2013 zusammen. Foto: Pfeiffer

Sangerhausen/MZ. - Seit dem Studium leben sie in der Großstadt. Doch in der Vorweihnachtszeit kehren die sechs jungen Männer von KeinChor regelmäßig in die alte Heimat Mansfeld-Südharz zurück. Hier sind sie aufgewachsen, hier haben fünf von ihnen am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen ihr Abitur gemacht, hier sind Eltern, Verwandte, Freunde - und eine große Fangemeinde.