Erneuerbare Energien Solaranlage statt Ackerland - In Retzau soll auf 40 Hektar eine Photovoltaikanlage entstehen
In Retzau soll auf 40 Hektar Fläche Photovoltaik die Landwirtschaft verdrängen. Warum das Vorhaben kein Selbstläufer ist und wie die Kommune vom Bau profitieren könnte.
17.12.2025, 11:00
Retzau/MZ. - Die junge Saat aus dem Herbst ist gut aufgegangen. Das Grün wächst der Sonne entgegen. Es ist ein Bild, das sich seit Jahrzehnten wiederholt. Am Ortsausgang von Retzau in Richtung Sollnitz hat die Landwirtschaft Vorrang. Hier wird Feldbau betrieben.