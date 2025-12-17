In Retzau soll auf 40 Hektar Fläche Photovoltaik die Landwirtschaft verdrängen. Warum das Vorhaben kein Selbstläufer ist und wie die Kommune vom Bau profitieren könnte.

Solaranlage statt Ackerland - In Retzau soll auf 40 Hektar eine Photovoltaikanlage entstehen

Noch geht am Ortsrand von Retzau die Saat auf. Geht es nach einem Hamburger Unternehmen, dürfte das bald Geschichte sein.

Retzau/MZ. - Die junge Saat aus dem Herbst ist gut aufgegangen. Das Grün wächst der Sonne entgegen. Es ist ein Bild, das sich seit Jahrzehnten wiederholt. Am Ortsausgang von Retzau in Richtung Sollnitz hat die Landwirtschaft Vorrang. Hier wird Feldbau betrieben.