weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Erneuerbare Energien: Solaranlage statt Ackerland - In Retzau soll auf 40 Hektar eine Photovoltaikanlage entstehen

Erneuerbare Energien Solaranlage statt Ackerland - In Retzau soll auf 40 Hektar eine Photovoltaikanlage entstehen

In Retzau soll auf 40 Hektar Fläche Photovoltaik die Landwirtschaft verdrängen. Warum das Vorhaben kein Selbstläufer ist und wie die Kommune vom Bau profitieren könnte.

Von Ulf Rostalsky 17.12.2025, 11:00
Noch geht am Ortsrand von Retzau die Saat auf. Geht es nach einem Hamburger Unternehmen, dürfte das bald Geschichte sein.
Noch geht am Ortsrand von Retzau die Saat auf. Geht es nach einem Hamburger Unternehmen, dürfte das bald Geschichte sein. (Foto: Ulf Rostalsky)

Retzau/MZ. - Die junge Saat aus dem Herbst ist gut aufgegangen. Das Grün wächst der Sonne entgegen. Es ist ein Bild, das sich seit Jahrzehnten wiederholt. Am Ortsausgang von Retzau in Richtung Sollnitz hat die Landwirtschaft Vorrang. Hier wird Feldbau betrieben.