Der Zustand der Bösen Sieben in Eisleben wird seit Jahren immer wieder kritisiert. Dank einer Vereinbarung mit dem Land konnte die Stadt jetzt tätig werden.

Die Böse Sieben in Eisleben ist oft verunreinigt und stark zugewachsen.

Eisleben/MZ/JM - Es ist seit Jahren immer wieder ein Aufregerthema in Eisleben: Im Flussbett der Bösen Sieben lagern sich Unrat und Schlamm an; dazu kommt starker Bewuchs an den Ufern. Regelmäßig äußern Bürger diesbezüglich Kritik gegenüber der Stadt - die dann allerdings immer auf ihre fehlende Zuständigkeit verweist. Denn die Böse Sieben gehört zu den sogenannten Gewässern erster Ordnung, für die das Land Sachsen-Anhalt zuständig ist.