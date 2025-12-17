Im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd sammeln die Handballer vom HC Aschersleben II wichtige Zähler: Das Team gewinnt gegen Halberstadt – und will nachlegen.

Die jungen Alligatoren, hier mit Melvin Stops beim Wurf, konnten zuletzt überzeugen. Sie gewannen deutlich gegen den HT Halberstadt.

Aschersleben/MZ - Zum Ende der Hinrunde steigt die Formkurve bei den Handballern vom HC Aschersleben II – die jungen Alligatoren konnten in den vergangenen Punktspielen konstante Leistungen bringen. Sehr zur Freude des Trainerteams Volker Wartmann und Andreas Stops. Zunächst hinterließ die Mannschaft einen ordentlichen Eindruck beim Tabellenführer und am Wochenende durfte in der Sporthalle am Ascaneum gejubelt werden.