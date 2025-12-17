Seit dem Winter 2023/24 war die Rappbodetalsperre im Harz nicht mehr voll. Nachdem der Wasserverband Südharz für Edersleben nun andere mögliche Optionen der Wasserversorgung prüft, drängt sich die Frage auf, ob die Trinkwasserversorgung für den Landkreis grundsätzlich in Gefahr ist. Was der Talsperrenbetrieb dazu sagt.

Wassermangel in der Rappbodetalsperre: Fehlt es in Mansfeld-Südharz bald am Trinkwasser?

Blick auf die Rappbodetalsperre im Harz, die im Verhältnis zum Winterstauziel zu etwa drei Fünfteln gefüllt ist.

Sangerhausen/MZ. - Ursprünglich hatte sie das Thema in der Verbandsversammlung erst intern ansprechen wollen, sagt Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp vom Wasserverband Südharz. Doch dann ging es doch schon im öffentlichen Teil um den vergleichsweise niedrigen Füllstand der Rappbodetalsperre. Denn aus dieser Talsperre wird die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Mansfeld-Südharz mit Trinkwasser versorgt.