Ärger über zu laute Musik auf dem Weihnachtsmarkt: Aus welchen Gründen das Glockenspielkonzert vom Roten Turm am dritten Advent nicht zu hören war.

Waren am dritten Advent auf dem Markt kaum zu hören: die Glocken des Europa-Carillon im Roten Turm

Halle (Saale)/MZ. - Es sollte für alle Zuhörer auf dem halleschen Marktplatz eine Freude und ein Ohrenschmaus werden - doch zu hören war das Glockenspielkonzert am dritten Advent so gut wie nicht. Dabei sind die Adventskonzerte vom Roten Turm eine schöne hallesche Tradition in der Vorweihnachtszeit.