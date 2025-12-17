weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Adventskonzerte vom Europa-Carillon: Frust bei Zuhörern - Musik vom Weihnachtsmarkt übertönt Glockenklang

Ärger über zu laute Musik auf dem Weihnachtsmarkt: Aus welchen Gründen das Glockenspielkonzert vom Roten Turm am dritten Advent nicht zu hören war.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 17.12.2025, 09:55
Waren am dritten Advent auf dem Markt kaum zu hören: die Glocken des Europa-Carillon im Roten Turm (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Es sollte für alle Zuhörer auf dem halleschen Marktplatz eine Freude und ein Ohrenschmaus werden - doch zu hören war das Glockenspielkonzert am dritten Advent so gut wie nicht. Dabei sind die Adventskonzerte vom Roten Turm eine schöne hallesche Tradition in der Vorweihnachtszeit.