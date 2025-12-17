In Dobritz werden Besucher des Weihnachtsmarktes abkassiert. Ebenfalls wichtig: Zur Eröffnung des Maya mare in Halle kann intelligent geparkt werden.

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten - können Sie das Ho Ho Ho, das uns überall entgegen dröhnt, noch hören? Ich für meinen Teil habe ja die Sorge, dass der weißbärtige Alte in Halle die Geschenke zu spät ausliefert, sollte sein Schlitten eine Flugpanne haben und er klassisch über die Hochstraße am Rennbahnkreuz muss.

Apropos Verkehr in der Adventszeit: Dass Weihnachtsmarktbesucher in Städten wie Halle ein Knöllchen kassieren, wenn sie falsch parken, hat nichts mit dem Fest zu tun - das ist ja immer so. Aber im kleinen Dörfchen Drobitz im nördlichen Saalekreis? Dort rieben sich Gäste des Dorfvereins die Augen, denn auch dort wurden Knöllchen verteilt. Meine Kollegin Luisa König weiß mehr dazu.

Und schauen wir doch auch mal in den Süden Halles. Das Spaßbad Maya mara macht am vierten Adventswochenende wieder auf. Und damit Besucher, die mit dem Auto kommen, nicht bei der Parkplatzsuche verzweifeln, haben sich die Stadtwerke etwas einfallen lassen: ein intelligentes Parkleitsystem.

Doch zurück noch einmal zu Weihnachten. Da gibt es auf der Welt ja verschiedene Bräuche. Wie gut, dass wir nicht in Österreich wohnen. Dort kommt der grimmige Krampus nämlich zu allen, die nicht artig gewesen sind. Wobei, dann hätten Sie und ich ja nichts zu befürchten.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Tage, Ihr Dirk Skrzypczak