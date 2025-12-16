vielleicht kennen Sie ihn längst, den Hofladen in Tornau. Wenn nicht und Sie Interesse haben, sollten Sie sich beeilen: An diesem Freitag, 20. Dezember 2025, schließt Inhaberin Elvira Schepers das Geschäft für immer. Weshalb sie diese Entscheidung getroffen hat, berichtet Dirk Skrzypczak hier.

Apropos einkaufen: Der Gang in den Supermarkt ist ja für manchen eher ein lästiges Übel. Anderen fehlt es an Zeit für eine Tour durch die Gänge. Jedenfalls: Der Bringdienst Picnic liefert neuerdings von Kabelsketal aus in Haus. In diesem Beitrag von Luisa König erfahren sie mehr.

Aber man muss ja nicht unbedingt einkaufen, um satt zu werden. Man kann auch essen gehen. Zum Beispiel in Neustadt. Ein Berliner Ehepaar hat dort ein Bistro mit Mittagstisch eröffnet, wie wiederum Dirk Skrzypczak berichtet. Die beiden sind übrigens auch die neuen Inhaber der benachbarten Eselsmühle. Man darf gespannt sein!

Einen schönen Dienstag Ihnen!

Annette Herold-Stolze