Rote Kisten und Elektrofahrzeuge: Der Online-Supermarkt Picnic ist in Halle und dem Saalekreis gestartet – und trifft den Nerv von Familien, Berufstätigen und Menschen, die den Gang in den Supermarkt meiden. Was hinter dem rasanten Wachstum steckt und warum Kabelsketal dabei eine Schlüsselrolle spielt, zeigt ein Blick hinter die Hallentore.

So sieht es beim neuen Picnic-Lieferdienst in Kabelsketal aus - das sagen Kunden zum Angebot

Lucas Ellinghaus und Daniela Dreißig haben den Start vom Online-Supermarkt Picnic in Kabelsketal begleitet.

Kabelsketal/MZ. - „Sie haben das erste Mal bei uns bestellt?“, fragt Dennis Göllner eine Frau im Hausflur während er die vollgepackte rote Kiste auf den Boden vor die Tür stellt. Er überreicht ihr mehrere Tüten, gefüllt mit Getränken, Lebensmitteln und Haushaltswaren und erklärt währenddessen das Prinzip des neuen Online-Supermarktes Picnic. „Geben Sie uns eine der Tüten zurück, bekommen Sie auch den Pfand wieder. In dem kleinen braunen Heft steht alles nochmal genau erklärt.“