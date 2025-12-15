14. Dezember Fahrplanwechsel bei der Bahn S-Bahn-Anschluss teuer erkauft? Welchen Umsteige-Stress Reisende zwischen Leipzig und Eisenach nun in Naumburg haben
Der ab sofort in Naumburg erforderliche Umstieg zwischen neuer S 6 und bestehender RB 20 für die Zugpassagiere zwischen Leipzig und Eisenach lief fürs Erste noch relativ gesittet ab. Doch enorme Probleme sind vorprogrammiert.
Aktualisiert: 15.12.2025, 17:10
Naumburg - Der am 14. Dezember durchgeführte Fahrplanwechsel im Bahnverkehr sieht auf dem Papier erst mal gut aus: Naumburg wird über die Linie S 6 nach Leipzig an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz angeschlossen.