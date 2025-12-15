Kein Haushalt für 2026 Schulen, Frauenhaus, Ärzteförderung - dafür gibt Mansfeld-Südharz ab Januar erst mal kein Geld aus
Kreisverwaltung schickt allen Kreistagsmitgliedern eine Liste mit Maßnahmen, die von der vorläufigen Haushaltsführung betroffen sind. Welche Maßnahmen nächstes Jahr wegfallen könnten, wenn der Landkreis keinen genehmigten Haushalt hat.
15.12.2025, 18:15
Sangerhausen/MZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird ohne Haushalt in das Jahr 2026 gehen. Zwar hat der Kreistag einen beschlossen, aber der hat vorerst keine Aussicht auf Genehmigung. Denn das Konsolidierungskonzept, das zwingend zum Haushalt gehört, wurde im Kreistag knapp abgelehnt.