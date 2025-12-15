Kreisverwaltung schickt allen Kreistagsmitgliedern eine Liste mit Maßnahmen, die von der vorläufigen Haushaltsführung betroffen sind. Welche Maßnahmen nächstes Jahr wegfallen könnten, wenn der Landkreis keinen genehmigten Haushalt hat.

Schulen, Frauenhaus, Ärzteförderung - dafür gibt Mansfeld-Südharz ab Januar erst mal kein Geld aus

Ohne Haushalt wird der Landkreis Mansfeld-Südharz im Januar an etlichen Stellen den Geldhahn zudrehen.

Sangerhausen/MZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird ohne Haushalt in das Jahr 2026 gehen. Zwar hat der Kreistag einen beschlossen, aber der hat vorerst keine Aussicht auf Genehmigung. Denn das Konsolidierungskonzept, das zwingend zum Haushalt gehört, wurde im Kreistag knapp abgelehnt.